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Лукаку - лучший игрок месяца в Серии А

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Нападающий набрал 7 очков по системе гол+пас.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Форвард Интера Ромелу Лукаку признан лучшим игроком февраля в чемпионате Италии.

Об этом сообщила пресс-служба Серии А.

В прошлом месяце бельгиец поучаствовал в четырех матчах "черно-синих" в Серии А. За это время он забил четыре гола и осуществил три результативных паса.

Футболист получит приз лучшему игроку перед матчем против Аталанты, который состоится 8 марта.

Бельгиец находится на втором месте в списке лучших бомбардиров Серии А, отставая от Криштиану Роналду на один гол.

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Теги: Серия А, Ромелу Лукаку, Интер
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