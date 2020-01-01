Лукаку - лучший игрок месяца в Серии А
Нападающий набрал 7 очков по системе гол+пас.
Форвард Интера Ромелу Лукаку признан лучшим игроком февраля в чемпионате Италии.
Об этом сообщила пресс-служба Серии А.
В прошлом месяце бельгиец поучаствовал в четырех матчах "черно-синих" в Серии А. За это время он забил четыре гола и осуществил три результативных паса.
Футболист получит приз лучшему игроку перед матчем против Аталанты, который состоится 8 марта.
Бельгиец находится на втором месте в списке лучших бомбардиров Серии А, отставая от Криштиану Роналду на один гол.
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