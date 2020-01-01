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Коваленко тренировался индивидуально перед матчем с Кротоне

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Наставник Аталанты подготовил разную нагрузку для своих подопечных.
Коваленко и Малиновский
Коваленко и Малиновский
ФК Аталанта

Украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко, который все еще не дебютировал за новый клуб, тренировался по индивидуальной программе за два дня до матча с Кротоне.

Об этом сообщает Tutto Atalanta.

Аталанта начала готовится к домашней игре 25 тура Серии А против Кротоне и первая тренировка прошла в трех группах.

Руслан Малиновский и другие игроки, которые накануне провели матч, провели восстановительную тренировку. С Коваленко индивидуально тренировались защитник Бошко Шутало, нападающие Сам Ламмерс и Дуван Сапата.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский отметился голом в матче против Сампдории.

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Теги: Виктор Коваленко, Аталанта, Руслан Малиновский
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