Коваленко тренировался индивидуально перед матчем с Кротоне

Наставник Аталанты подготовил разную нагрузку для своих подопечных.

Украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко, который все еще не дебютировал за новый клуб, тренировался по индивидуальной программе за два дня до матча с Кротоне.

Об этом сообщает Tutto Atalanta.

Аталанта начала готовится к домашней игре 25 тура Серии А против Кротоне и первая тренировка прошла в трех группах.

Руслан Малиновский и другие игроки, которые накануне провели матч, провели восстановительную тренировку. С Коваленко индивидуально тренировались защитник Бошко Шутало, нападающие Сам Ламмерс и Дуван Сапата.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский отметился голом в матче против Сампдории.