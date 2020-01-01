Рома — Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Еще три гола в этом матче были отменены из-за оффсайдов и фола в атаке.

Рома - Милан Getty Images

Римская Рома уступила со счетом 1:2 Милану в ярком и насыщенном событиями домашнем матче 24-гог тура чемпионата Италии.

В первом тайме сразу три гола были не засчитаны из-за оффсайдов и фола в атаке. Лишь с третьего раза Милану удалось забить — Франк Кесси реализовал пенальти. В начале второго тайма Жордан Верету сравнял счет, однако, менее, чем через десять минут после ошибки вратаря хозяев Анте Ребич установил окончательный счет в этом матче.

Рома - Милан - 1:2

Голы: Верету, 50 - Кесси, 43 (пенальти), Ребич, 58.

Рома: Лопес - Фасио (Перес, 62), Кристанте, Манчини - Спинаццола, Верету (Диавара, 79), Вильяр (Эль Шаарави, 70), Пеллегрини, Мхитарян, Карсдорп - Майораль (Педро, 79).

Милан: Дж. Доннарумма - Эрнандес, Кьяр, Томори, Калабрия - Кесси, Салемакерс (Кастильехо, 83), Тонали (Мейте, 83), Чалханоглу (Диас, 46), Ребич (Крунич, 67) - Ибрагимович (Леао, 56).

Предупреждения: Фасио, Мхитарян, Пеллегрини - Салемакерс, Калабрия, Кастильехо.