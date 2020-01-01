Милан одержал гостевую победу над Ромой

Римляне пропустили Аталанту в зону выхода в Лигу Чемпионов.

Милан одержал победу над римской Ромой в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии.

В начале матча сразу два гола Милана были отменены из-за оффсайда — и оба раза в положении вне игры оказался Златан Ибрагимович. Обе команды атаковали, пытались бить по воротам и в середине первого тайма был отменен третий гол. На этот раз — в ворота гостей после фола в атаке.

А четвертый гол в первом тайме отменен не был — Франк Кесси забил его с пенальти после того, как Федерико Фасио наступил на ногу Давиде Калабрии в своей штрафной площадке. Кроме аргентинца, желтую карточку получил и тренер Ромы Пауло Фонсека.

Вскоре после перерыва хозяева сравняли счет. Жордан Верету забил, получив пас от Леонардо Спинаццолы. Однако, ничейным счет был недолго — менее, чем через восемь минут вратарь римлян Пау Лопес ошибся при выносе мяча, который перехватили гости и Анте ребтич завершил контратаку, сделав счет 2:1.

Обе команды продолжали атаковать на каждый опасный момент одной из команд из визави отвечали своим моментом, однако забить ни у одной из команд больше не получилось.

Милан после этой побед остается на втором месте и отстает от лидирующего Интера на четыре очка. А Рома опустилась из зоны выхода в лигу чемпионов на пятое место, пропустив Аталанту и Ювентус.

Рома - Милан - 1:2

Голы: Верету, 50 - Кесси, 43 (пенальти), Ребич, 58.

Рома: Лопес - Фасио (Перес, 62), Кристанте, Манчини - Спинаццола, Верету (Диавара, 79), Вильяр (Эль Шаарави, 70), Пеллегрини, Мхитарян, Карсдорп - Майораль (Педро, 79).

Милан: Дж. Доннарумма - Эрнандес, Кьяр, Томори, Калабрия - Кесси, Салемакерс (Кастильехо, 83), Тонали (Мейте, 83), Чалханоглу (Диас, 46), Ребич (Крунич, 67) - Ибрагимович (Леао, 56).

Предупреждения: Фасио, Мхитарян, Пеллегрини - Салемакерс, Калабрия, Кастильехо.