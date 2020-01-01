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Невеста Роналду: Криштиану очень самокритичен и ответственен

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Джорджина Родригес рассказала о том, каков Криштиану Роналду вне стадиона.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Невеста форварда Ювентуса Кришитиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, каков португальский футболист за пределами футбольного поля.

По словам Родригес, она очень многому научилась у Роналду.

«Криштиану помогает, учит и мотивирует меня, когда это необходимо. Если честно, сначала мне было стыдно тренироваться рядом с ним. Но потом все изменилось. Криштиану - отличный отец и заботливый семьянин. Лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала. Криштиану очень самокритичен и ответственен — он обожает то, чем занимается», - приводит слова невесту португальца Football Italia со ссылкой на SportWeek.

Напоминаем, что недавно Криштиану Роналду отправил своего кота, попавшего под машину, на лечение в Испанию частным самолетом.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус
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