Невеста Роналду: Криштиану очень самокритичен и ответственен

Джорджина Родригес рассказала о том, каков Криштиану Роналду вне стадиона.

Невеста форварда Ювентуса Кришитиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, каков португальский футболист за пределами футбольного поля.

По словам Родригес, она очень многому научилась у Роналду.

«Криштиану помогает, учит и мотивирует меня, когда это необходимо. Если честно, сначала мне было стыдно тренироваться рядом с ним. Но потом все изменилось. Криштиану - отличный отец и заботливый семьянин. Лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала. Криштиану очень самокритичен и ответственен — он обожает то, чем занимается», - приводит слова невесту португальца Football Italia со ссылкой на SportWeek.

Напоминаем, что недавно Криштиану Роналду отправил своего кота, попавшего под машину, на лечение в Испанию частным самолетом.