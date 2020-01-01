В Интере зафиксировали вспышку COVID-19

Коронавирус подхватили пять членов команды.

В Интере произошла вспышка коронавирусного заболевания. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

Все участники команды и руководство клуба прошли запланированное тестирование на COVID-19.

Отмечается, что положительный тест на коронавирус сдали генеральный директор Джузеппе Маротта, один из членов руководства Алессандро Антонелла, спортивный директор Пьеро Аусилио, юрист Анджелр Капеллини и один из тренеров команды, имя которого не разглашается.

Среди игроков заболевших не выявили.

В турнирной таблице чемпионата Италии Интер занимает первое место, имея в своем активе 53 очка.