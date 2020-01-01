Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Интере зафиксировали вспышку COVID-19

Комментариев: 0
Коронавирус подхватили пять членов команды.
Джузеппе Маротта
Джузеппе Маротта
Getty Images

В Интере произошла вспышка коронавирусного заболевания. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

Все участники команды и руководство клуба прошли запланированное тестирование на COVID-19.

Отмечается, что положительный тест на коронавирус сдали генеральный директор Джузеппе Маротта, один из членов руководства Алессандро Антонелла, спортивный директор Пьеро Аусилио, юрист Анджелр Капеллини и один из тренеров команды, имя которого не разглашается.

Среди игроков заболевших не выявили.

В турнирной таблице чемпионата Италии Интер занимает первое место, имея в своем активе 53 очка. 

Поделись:
Теги: COVID-19, Интер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь