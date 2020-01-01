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Ювентус - Кротоне 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Дубль Роналду помог Ювентусу победить.

Ювентус - Кротоне
Ювентус - Кротоне
Getty Images

Ювентус обыграл Кротоне со счетом 3:0 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

На 38-й минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперед, а спустя 7 минут он оформил дубль. Во втором тайме Уэстон Маккенни установил окончательный результат.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Кротоне:

Ювентус - Кротоне 3:0
Голы: Роналду, 38, 45+1, МакКенни, 65.

Ювентус: Буффон, Данило, Де Лихт, Демирал, Алекс Сандро (Фработта, 86), Бентанкур (Фаджиоли, 70), МакКенни, Кьеза (Ди Пардо, 86), Рэмси (Бернардески, 76), Кулушевски (Мората, 76), Роналду.

Кротоне: Кордас, П. Перейра, Магальян, Големич, Луперто (Марроне, 46), С. Молина (Дзанеллато, 72), Вулич, Мессиас, Реца (Рисполи, 67), Унас (Симы, 72), Ди Кармине (Ривьер, 76).

Предупреждения: Рэмси, 20, Данило, 50 - Марроне, 53.

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Теги: Серия А, Ювентус, Кротоне
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