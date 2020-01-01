Дубль Роналду помог Ювентусу одолеть Кротоне
Туринцы поднялись на третью позицию.
В рамках 23-го тура Серии А Кротоне на выезде разгромно уступил Ювентусу со счетом 3:0.
Счет был открыт в конце первого тайма Роналду, а спустя несколько минут он осуществил еще один удачный удар по ворота. Таким образом португалец оформил дубль в этом поединке.
Добил гостей точным ударом Вестон Маккенни.
В следующем туре команда Пирло сыграет против Вероны. Кротоне встретится с Кальяри.
Серия А, 23-й тур
Ювентус — Кротоне — 3:0 (2:0)
Голы: Роналду, 38, 45+1, Маккенни, 66
Подопечные Андреа Пирло, будучи фаворитами данного противостояния, сумели подтвердить свой статус и одержать разгромную победу над соперником со счетом 3:0.
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