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Дубль Роналду помог Ювентусу одолеть Кротоне

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Туринцы поднялись на третью позицию.
Ювентус - Кротоне
Ювентус - Кротоне
Getty Images

В рамках 23-го тура Серии А Кротоне на выезде разгромно уступил Ювентусу со счетом 3:0.

Счет был открыт в конце первого тайма Роналду, а спустя несколько минут он осуществил еще один удачный удар по ворота. Таким образом португалец оформил дубль в этом поединке.

Добил гостей точным ударом Вестон Маккенни.

В следующем туре команда Пирло сыграет против Вероны. Кротоне встретится с Кальяри.

Серия А, 23-й тур

Ювентус — Кротоне — 3:0 (2:0)

Голы: Роналду, 38, 45+1, Маккенни, 66

Подопечные Андреа Пирло, будучи фаворитами данного противостояния, сумели подтвердить свой статус и одержать разгромную победу над соперником со счетом 3:0.

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Теги: Серия А, Ювентус, Кротоне, Роналду
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