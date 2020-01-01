Ювентус заинтересован в дальнейших услугах Мораты
Туринский клуб может продлить аренду форварда.
Руководство Ювентус намерено оставить нападающего Альваро Морату в своем составе команды, продлив аренду в мадридского Атлетико.
Об этом сообщает Goal.
Известно, что в сентябре прошлого года Ювентус арендовал Морату на год за 10 миллионов евро с возможностью выкупа.
Теперь же они хотят повторить эту процедуру и уже в июне 2022 года вернуться к вопросу о выкупе нападающего за 35 миллионов.
В текущем сезоне Мората провел 17 матчей в чемпионате Италии, в которых забил четыре гола.
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