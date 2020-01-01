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Ювентус заинтересован в дальнейших услугах Мораты

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Туринский клуб может продлить аренду форварда.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Руководство Ювентус намерено оставить нападающего Альваро Морату в своем составе команды, продлив аренду в мадридского Атлетико.

Об этом сообщает Goal.

Известно, что в сентябре прошлого года Ювентус арендовал Морату на год за 10 миллионов евро с возможностью выкупа.

Теперь же они хотят повторить эту процедуру и уже в июне 2022 года вернуться к вопросу о выкупе нападающего за 35 миллионов.

В текущем сезоне Мората провел 17 матчей в чемпионате Италии, в которых забил четыре гола.

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Теги: Ювентус, Алетико Мадрид, Серия А, Альваро Мората
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