Ювентус заинтересован в дальнейших услугах Мораты

Туринский клуб может продлить аренду форварда.

Руководство Ювентус намерено оставить нападающего Альваро Морату в своем составе команды, продлив аренду в мадридского Атлетико.

Об этом сообщает Goal.

Известно, что в сентябре прошлого года Ювентус арендовал Морату на год за 10 миллионов евро с возможностью выкупа.

Теперь же они хотят повторить эту процедуру и уже в июне 2022 года вернуться к вопросу о выкупе нападающего за 35 миллионов.

В текущем сезоне Мората провел 17 матчей в чемпионате Италии, в которых забил четыре гола.