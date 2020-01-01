Аталанта одержала победу над Наполи

Команды забили шесть голов на двоих за 25 минут.

Бергамкая Аталанта одержала домашнюю победу над Наполи в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Все основные события матча уложились в 25 минут второго тайма. До того игра была достаточно спокойной. Но это не помешало Аталанте в середине первого тайма остаться без своего главного тренера. Джан Пьеро Гасперини был удален за слишком эмоциональные речи в адрес главного арбитра матча Марко Ди Белло.

Хозяева открыли счет на 52-й минуте — Дуван Сапата замкнул головой передачу Луиса Муриэля. Через шесть минут Наполи сравнял — Пьотр Зелиньски забил с подачи Маттео Политано.

Однако ничейный счет продержался ровно пять минут — Робин Госенс добил в пустые ворота удар Сапаты, который получился результативной передачей. Прошло еще шесть минут и счет стал 3:1 — Муриэль перехватил неточный пас назад Тьемуэ Бакайоко и точно пробил в верхний угол ворот Алекса Мерета.

Через две минуты Госенс забил и в свои ворота, срезав в них передачу Политано. А еще через четыре минуты Муриэль подал угловой, Берат Джимшити головой подправил его навес на Кристиана Ромеро, который переправил мяч в ворота.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле на 90-й минуте вместо Сапаты, а еще один украинец, также полузащитник Виктор Коваленко весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы Аталанта делит третье-пятое место с римскими Ромой и Лацио. Наполи опустился на седьмое место.

Аталанта - Наполи - 4:2

Голы: Сапата, 52, Госенс, 64, Муриэль, 71, Ромеро, 79 - Зелиньски, 58, Госенс, 75 (в свои ворота).

Аталанта: Голлини - Джимшити, Ромеро, Толои - Гозенс, Де Рон, Фройлер (Пашалич, 78), Пессина (Паломино, 84), Мэле (Шутало, 90) - Сапата (Малиновский, 90), Муриэль (Миранчук, 84).

Наполи: Мерет - Мариу Руй (Гулам, 78), Ррахмани, Максимович (Кулибали, 78), Ди Лоренцо - Бакайоко, Политано, Руис, Зелиньски (Лоботка, 84), Элмас (Инсинье, 53) - Осимхен.

Предупреждения: Джимшити, Госенс - Ди Лоренцо.

Удаление: Гасперини.