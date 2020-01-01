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Фиорентина разгромила Специю в 23-м туре Серии А

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"Фиолетовые" показали отличную игру.
Фиорентина – Специя
Фиорентина – Специя
Getty Images

В 23-м туре итальянской Серии А Фиорентина дома встречалась со Специей.

Точными ударами в составе клуба из Флоренции отметились Душан Влахович, Гаэтано Кастровилли и Валантин Эйссерик.

Фиорентина обошла Специю на одно очко и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков.

Серия А, 23 тур

Фиорентина – Специя 3:0

Голы: Влахович, 48, Кастровилли, 64, Эссерик, 83

Фиорентина: Дронговски, Венути (Касерес, 85), Миленкович, Мартинес, Бираги (Игор Жулио, 85), Амрабат (Валеро, 60), Пульгар, Бонавентура (Кастровилли, 45), Пеццелья, Куаме (Эссерик, 46), Влахович.

Специя: Проведель, Исмайли, Шабо, Виньяли (Пикколи, 85), Маркицца (Рамос, 11), Агудело (Галабинов, 63), Маджоре (Лео Сена, 63), Сапонара (Верде, 63), Риччи, Джаси, Эстевес.

Предупреждения: Амрабат, Эссерик, Валеро, Мартинес

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Теги: Фиорентина, Специя, Серия А
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