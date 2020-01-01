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Буффон оштрафован за богохульство

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Вратарь Ювентуса стал третьим футболистом, наказанным за такое нарушение.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон получил штраф за богохульные выражения, сообщает Football Italia.

По информации источника, инцидент случился во время матча чемпионата Италии между Ювентусом и Пармой.

За свою несдержанность Буффон обязан заплатить штраф в размере 5 тысяч евро, хотя ему светила дисквалификация на один матч.

Ранее за аналогичные нарушения наказания получали защитник Ромы Брайан Кристанте и двое представителей Лацио - вингер Лацио Мануэль Лаццари и главный тренер Симоне Индзаги.  

Напоминаем, что Буффон был признан лучшим вратарем XXI века по версии IFHHS.

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Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, штраф
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