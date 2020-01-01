Буффон признан лучшим вратарем XXI века по версии IFHHS
Итальянский вратарь опередил конкурентов почти на 100 баллов.
Итальянский вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В рейтинге IFFHS Буффон набрал 330 баллов — почти на 100 баллов больше, чем у занявшего второе место испанца Икера Касильяса. Замкнул первую тройку чешский фратарь Петр Чех.
В первую десятку также вошли Тибо Куртуа, Виктор Валдес, Юго Льорис, Эдвин ван дер Сар, Оливер Кан и Кейлор Навас.
Украинские вратари в рейтинг IFFHS не вошли.
Напоминаем, что IFFHS признала Мануэля Нойера лучшим вратарем 2020 года.
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