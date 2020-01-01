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Малиновский назван лучшим украинским легионером 2020 года

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Защитник Аталанты стал лауреатом премии "Футбольные звезды Украины-2020".
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

В понедельник, 15 февраля, состоялась церемония награждения премии “Футбольные звезды Украины-2020“.

В номинации лучший украинский футболист, который играет за границей, победу одержал хавбек Аталанты Руслан Малиновский.

На награду также претендовали Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук, и Александр Зубков.

Отметим, что в данной номинации экспертный совет УАФ отобрал 5 номинантов, а победителя определят болельщики путем голосования в соцсетях.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта
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