Малиновский назван лучшим украинским легионером 2020 года
Защитник Аталанты стал лауреатом премии "Футбольные звезды Украины-2020".
В понедельник, 15 февраля, состоялась церемония награждения премии “Футбольные звезды Украины-2020“.
В номинации лучший украинский футболист, который играет за границей, победу одержал хавбек Аталанты Руслан Малиновский.
На награду также претендовали Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук, и Александр Зубков.
Отметим, что в данной номинации экспертный совет УАФ отобрал 5 номинантов, а победителя определят болельщики путем голосования в соцсетях.
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