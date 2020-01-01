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Малиновскому нужна операция, но сделают ее только после Евро

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У спортсмена обнаружили грыжу в области живота.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

У украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского грыжа в области живота.

Об этом сообщили в программе ТаТоТаке.

Поскольку футболист не испытывает сильного дискомфорта по этому поводу, главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини принял решение не оперировать игрока срочным образом, чтобы не потерять его на время восстановления.

Если украинцу и потребуется хирургческое вмешательство, то его прооперируют летом, после Евро-2020, на котором он выступит в составе сборной Украины.

В этом сезоне серии А Малиновский провел 20 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта
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