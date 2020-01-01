Интер - Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча Серии А

Подопечные Антонио Конте обыграли "орлов" благодаря голам Лукаку и Мартинеса.

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Интер на своем поле переиграл Лацио (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

На 22-й минуте счет открыл нападающий "нерадзурри" Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти. В концовке первого тайма бельгиец оформил дубль.

После перерыва в составе миланцев еще один гол забил Лаутаро Мартинес. У "орлов" отличился Гонсало Эскаланте.

Интер — Лацио 3:1

Голы: Лукаку, 22 (пен.), 44, Мартинес, 64 — Эскаланте, 61



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Д’Амброзио, 90+1), Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 72), Перишич (Дармиан, 90+1) — Лукаку (Пинамонти, 90+1), Мартинес (Санчес, 78).



Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Худт (Худт, 46) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 46), Луис Альберто (А. Перрейра, 78), Марушич — Корреа (Кайседо, 70), Иммобиле (Мурики, 70).



Предупреждения: Лукаку, Хакими — Худт