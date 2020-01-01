Интер обыграл Лацио в матче чемпионата Италии

Миланский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Миланский Интер со счетом 3:1 обыграл римский Лацио в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.

У Интера получилось открыть счет только заработав право на пенальти. Уэсли Худт в своей штрафной площадке сбил Лаутаро Мартинеса и получил желтую карточку. А Ромелу Лукаку забил с 11-метровой отметки.

После серии атак обеих команд в конце первого тайма хозяева удвоили преимущество. Лукаку подхватил мяч после рикошета от соперников и точным ударом забил второй гол Интера.

В середине второго тайма очередная серия атак в обе стороны завершилась неточным ударом Сергея Милинковича-Савича, который скорректировал в ворота Интера Гонсало Эскаланте. Но Интер тут же провел третий гол. Мартинес, получив мяч от Лукаку, прошел в штрафную гостей и точно пробил мимо вратаря Лацио Пепе Рейны.

Хозяева имели еще несколько моментов для того, чтобы забить четвертый гол, но матч так и завершился победой миланцев со счетом 3:1.

После этой победы Интер возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии и опережает Милан на одно очко. Лацио продолжает делить пятое-седьмое место с Наполи и Аталантой.

Интер - Лацио - 3:1

Голы: Лукаку, 22 (пенальти), Лукаку, 45, Мартинес, 64 - Эскаланте, 61.

Интер: Ханданович - Бастони, Де Фрей, Шкриньяр - Перишич (Дармиан, 90+1), Барелла, Эриксен (Гальярдини, 72), Брозович, Хакими (ДиАмброзио, 90+1) - Мартинес (Санчес, 78), Лукаку (Пинамонти, 90+1).

Лацио: Рейна - Ачерби, Худт (Пароло, 46), Габаррон - Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Перейра, 78), Лейва (Эскаланте, 46), Лаццари - Иммобиле (Мурики, 70), Корреа (Каиседо, 70).

Предупреждения: Хакими - Худт.