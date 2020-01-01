Аталанта минимально обыграла Кальяри в матче чемпионата Италии

Единственный гол северяне забили на последней минуте матча.

Бергамская Аталанта минимально обыграла Кальяри в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии.

Обе команды активно атаковали и создавали опасные моменты. И чем ближе к завершению матча, тем больше моментов у них получалось создать. Однако забить удалось только Аталанте. На 90-й минуте Александр Миранчук вывел Луиса Муриэля один на один с вратарем Кальяри Алессио Краньо. Колумбиец пробивал на силу и без шансов для голкипера.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на замену на 85-й минуте вместо Дувана Сапаты и едва не забил гол, пробивая штрафной удар. Еще один украинец в составе бергамского клуба, также полузащитник Виктор Коваленко, весь матч провел на скамье запасных.

После этой победы Аталанта занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Кальяри продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе, оставаясь на 18-м месте и отставая от идущего 17-м Торино на два очка.

Кальяри - Аталанта - 0:1

Гол: Муриэль, 90

Кальяри: Краньо - Ругани, Годин, Валукевич (Черри, 90+2) - Ликояннис, Нандес, Марин (Деиола, 86), Наингголан (Данкан, 79), Дзаппа - Симеоне (Паволетти, 79), Жоао Педро.

Аталанта: Спортьелло - Паломино, Гимшити, Ромеро - Госенс, Фройлер, Пессина (Де Рон, 46), Иличич (Муриэль, 69), Пашалич (Миранчук, 46), Шутало (Меле, 62) - Сапата (Малиновский, 85).

Предупреждения: Валукевич, Ругани, Ликояннис - Ромеро, Иличич, Де Рон.