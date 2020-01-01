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Наполи — Ювентус 1:0 видеообзор матча чемпионата Италии

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Единственный гол неаполитанцы забили с пенальти в первом тайме.

Наполи одержал победу со счетом 1:0 над туринским Ювентусом в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол неаполитанцы забили в середине первого тайма с пенальти, назначенного за фол Джорджо Кьеллини на Амире Ррахмани.

Ювентус в середине второго тайма смог сравнять, однако гол туринцев был отменен из-за оффсайда.

После этой победы Наполи с Ромой делят четвертое-пятое места в турнирной таблице.  Ювентус находится на одну позицию выше них.

Наполи - Ювентус - 1:0

Гол: Инсинье, 31 (пенальти).

Наполи: Мерет - Мариу Руй, Ррахмани, Максимович, Ди Лоренцо - Бакайоко, Политано (Руис, 65), Зелиньски (Элмас, 64), Инсинье (Лоботка, 88), Лосано - Осимхен (Петанья, 75).

Ювентус: Шченсны - Данило, Де Лихт, Кьеллини, Куадрадо (Алекс Сандро, 46) - Кьеза, Бентанкур (Кулусевски, 72), Рабьо, Бернардески (Маккенни, 63) - Роналду, Мората.

Предупреждения: Ди Лоренцо, Бакайоко - Кьеллини, Куадрадо, Рабьо.

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Теги: Серия А, Наполи, Ювентус
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