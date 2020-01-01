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Наполи минимально обыграл Ювентус в матче чемпионата Италии

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Единственный гол южане забили с пенальти.
Адриан Рабьо против Пьотра Зелиньски
Адриан Рабьо против Пьотра Зелиньски
Getty Images

Наполи со счетом 1:0 обыграл туринский Ювентус в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.

Обе команды в этом матче старались атаковать. И у Наполи, и у Ювентуса получилось создать много моментов, однако единственный гол был забит с пенальти. Джорджио Кьеллини в своей штрафной площадке отмахнулся от Амира Ррахмани, а Лоренцо Инсинье пробил без шансов для вратаря туринцев Войцеха Шченсны.

В середине второго тайма Ювентус сравнял счет. Кьеллини сбросил мяч на Альваро Морату, который переправил его в угол ворот Алекса Мерета. Однако гол не был засчитан — оба игрока туринского клуба были в оффсайде.

Наполи после этой победы делит четвертое-пятое место с Ромой, а Ювентус находится прямо перед ними, на третьей строчке турнирной таблицы.

Наполи - Ювентус - 1:0

Гол: Инсинье, 31 (пенальти).

Наполи: Мерет - Мариу Руй, Ррахмани, Максимович, Ди Лоренцо - Бакайоко, Политано (Руис, 65), Зелиньски (Элмас, 64), Инсинье (Лоботка, 88), Лосано - Осимхен (Петанья, 75).

Ювентус: Шченсны - Данило, Де Лихт, Кьеллини, Куадрадо (Алекс Сандро, 46) - Кьеза, Бентанкур (Кулусевски, 72), Рабьо, Бернардески (Маккенни, 63) - Роналду, Мората.

Предупреждения: Ди Лоренцо, Бакайоко - Кьеллини, Куадрадо, Рабьо.

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Теги: Серия А, Наполи, Ювентус
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