Роналду установил рекорд в соцсетях
Футболист первым в мире набрал полмиллиарда подписчиков.
Нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду набрал полмиллиарда подписчиков в различных социальных сетях.
Об этом сообщает Goal.
Отмечается, что 36-летний португалец первым в истории социальных сетей добился подобного результата. У него 500 миллионов подписчиков в Instagram, Facebook и Twitter.
В Instagram у него 261 миллион подписчиков, в Facebook - 148 миллионов, в Twitter - и 91 миллион.
Отметим, что у капитана Барселоны Лионеля Месси эти показатели гораздо скромнее: 183 млн подписчиков в Instagram и около 102 млн читателей в Facebook. В Twitter Месси не зарегистрирован.
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