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Роналду установил рекорд в соцсетях

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Футболист первым в мире набрал полмиллиарда подписчиков.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду набрал полмиллиарда подписчиков в различных социальных сетях. 

Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что 36-летний португалец первым в истории социальных сетей добился подобного результата. У него 500 миллионов подписчиков в Instagram, Facebook и Twitter.

В Instagram у него 261 миллион подписчиков, в Facebook - 148 миллионов, в Twitter - и 91 миллион.

Отметим, что у капитана Барселоны Лионеля Месси эти показатели гораздо скромнее: 183 млн подписчиков в Instagram и около 102 млн читателей в Facebook. В Twitter Месси не зарегистрирован.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус
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