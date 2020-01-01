Роналду установил рекорд в соцсетях

Футболист первым в мире набрал полмиллиарда подписчиков.

Нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду набрал полмиллиарда подписчиков в различных социальных сетях.

Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что 36-летний португалец первым в истории социальных сетей добился подобного результата. У него 500 миллионов подписчиков в Instagram, Facebook и Twitter.

В Instagram у него 261 миллион подписчиков, в Facebook - 148 миллионов, в Twitter - и 91 миллион.

Отметим, что у капитана Барселоны Лионеля Месси эти показатели гораздо скромнее: 183 млн подписчиков в Instagram и около 102 млн читателей в Facebook. В Twitter Месси не зарегистрирован.