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Милан нашел альтернативу Ибрагимовичу

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В сферу интересов "россонери" попал нападающий Торино.
Андреа Белотти
Андреа Белотти
Getty Images

Милан нашел потенциальную замену нападающему команды Златану Ибрагимовичу.

Как сообщает Tuttosport, "россонери" заинтересованы в форварде Торино Андреа Белотти. У 27-летнего футболиста в 2022 году истекает контракт с клубом и он еще не решил, хочет ли он оставаться в команде.

В связи с этим Милан готов рассмотреть вариант с подписанием Белотти.

Отметим, что за 6 сезонов в Торино футболист забил 90 голов в чемпионате Италии.

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Теги: Андреа Беллоти, футбол, Торино
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