Милан нашел альтернативу Ибрагимовичу

В сферу интересов "россонери" попал нападающий Торино.

Милан нашел потенциальную замену нападающему команды Златану Ибрагимовичу.

Как сообщает Tuttosport, "россонери" заинтересованы в форварде Торино Андреа Белотти. У 27-летнего футболиста в 2022 году истекает контракт с клубом и он еще не решил, хочет ли он оставаться в команде.

В связи с этим Милан готов рассмотреть вариант с подписанием Белотти.

Отметим, что за 6 сезонов в Торино футболист забил 90 голов в чемпионате Италии.