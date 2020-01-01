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Аталанта - Наполи 3:1 Видео голов и обзор матча Кубка Италии

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Подопечные Гасперини добыли себе путевку в финал.

Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи
Getty Images

Аталанта стала вторым финалистом Кубка Италии после победы над Наполи в домашнем матче.

Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте — Дуван Сапата получил мяч от Мартена де Рона и пробил с 25 метров точно в угол ворот Давида Оспины. Через четыре минуты Аталанта удвоила счет.

Дуэт Сапаты и Пессины организовал и третий гол хозяев, когда на 78-й минуте колумбиец снова выступил в роли ассистента, а итальянский хавбек оформил дубль.

Аталанта - Наполи 3:1
Голы: Сапата, 10, Пессина, 16, 78 — Лосано, 53

Аталанта: Голлини, Толой, Паломино (Кальдара, 72), Джимсити, Гозенс, Де Роон, Фройлер, Шутало, Пессина (Пашалич, 90), Муриэль (Иличич, 56), Д. Сапата

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Хюсай (Руи, 42), Элмас (Политано, 46), Бакайоко (Демме, 64), Зелински (Лоботка, 64), Лосано, Осимхен (Петанья, 78), Инсинье

Предупреждения: Паломино — Хюсай, Зелински, Ди Лоренцо, Инсинье

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Теги: Аталанта, Наполи, Серия А
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