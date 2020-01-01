Аталанта обыграла Наполи в полуфинале Кубка Италии

Бергамский клуб вышел в финал, где сыграет против Ювентуса.

Бергамская Аталанта обыграла Наполи со счетом 3:1 в ответном матче полуфинала Кубка Италии.

Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте — Дуван Сапата получил мяч от Мартена де Рона и пробил с 25 метров точно в угол ворот Давида Оспины. Через четыре минуты Аталанта удвоила счет. Ремо Фройлер в штрафной нашел передачей Сапату, тот в одно касание переправил мяч Маттео Пессине, который не промахнулся с близкого расстояния.

До конца первого тайма Аталанта смогла создать еще два момента, однако больше не забивала. А вскоре после перерыва Наполи один гол отыграл. Ирвинг Лосано добил рикошет после удара Тьемуэ Бакайоко.

Эта атака стала последним моментом, который удалось создать неаполитанцам. А северяне забили третий гол. Сапата получил пас от Йосипа Иличича и скинул мяч Пессине, который смог пробить мимо Оспины.

Украинские полузащитники Аталанты Руслан Малиновский и Виктор Коваленко вось матч просидели на скамейке запасных.

После этой победы Аталанта, которвая первый матч сыграла вничью, прошла в финал, где сыграет против туринского Ювентуса.

Аталанта - Наполи - 3:1

Голы: Сапата, 10, Пессина, 16, Пессина, 78 - Лосано, 53.

Аталанта: Голлини - Джимшити, Паломино (Калдара, 72), Толои - Госенс, Де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 90), Шутало - Сапата, Муриэль (Иличич, 56).

Наполи: Оспина - Хюсай (Мариу Руй, 42), Ррахмани, Максимович, Ди Лоренцо - Бакайоко (Лоботка, 64), Элмас (Политано, 46), Зелиньски (Демме, 64) - Осимхен (Петанья, 72), Лосано, Инсинье.

Предупреждения: Паломино - Хисай, Зелиньски, Ди Лоренцо, Инсинье.