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Ювентус сыграл вничью с Интером матч полуфинала Кубка Италии

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Туринцы стали финалистами турнира.
Уэстон Маккенни против Ивана Перишича
Уэстон Маккенни против Ивана Перишича
Getty Images

Туринский Ювентус и миланский Интер не забили голов в ответном матче полуфинала Кубка Италии.

Обе команды были одинаково близки к тому, чтобы забить, однако отличный матч провел вратарь Интера Самир Ханданович, который во втором тайме обезвредил два опасных удара лидера атак Ювентуса Кришитану Роналду.

Форвардам миланской команды, в свою очередь, не хватало точности. Лаутаро Мартинес в середине первого тайма, пытаясь замкнуть прострел, не попал по мячу. А в середине второго тайма аргентинец, пытаясь достать мяч после передачи от Кристиана Эриксена, влетел во вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона.  А за пять минут до окончания мата Стефано Сенси, пробивая по воротам, попал в защитника туринцев.

Ничья 0:0 вывела в финал Кубка Италии Ювентус, который выиграл первый матч со счетом 2:1.

Ювентус - Интер - 0:0

Ювентус: Буффон - Алекс Сандро, Де Лихт, Демирал, Данило - Бернардески (Маккенни, 63), Бентанкур, Рабьо, Куадрадо (Кьеллини, 82) - Роналду, Кулусевски (Кьеза, 87).

Интер: Ханданович - Бастони (Коларов, 66), Де Фрей, Шкриньяр - Дармиан (Перишич, 58), Барелла, Эриксен (Сенси, 66), Брозович, Хакими - Мартинес, Лукаку.

Предупреждения: Алекс Сандро - Дармиан, Брозович, Перишич.

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Теги: Кубок Италии, Интер, Ювентус
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