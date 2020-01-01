Малиновский и Коваленко вошли в заявку Аталанты на матч против Наполи
Украинцы могут сыграть в полуфинале Кубка Италии.
Украинские полузащитники Руслан Малиновский и Виктор Коваленко попали в состав Аталанты на ответный матч Кубка Италии против Наполи, сообщает официальный Twitter-канал бергамского клуба.
Коваленко еще ни разу не выступал в составе итальянской команды, к которой присоединился в начале февраля.
Всего тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини включил в состав на матч против Наполи 22 футболиста.
Матч Аталанты против Наполи пройдет в Бергамо завтра, 10 февраля. Игра в Неаполе завершилась нулевой ничьей.
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