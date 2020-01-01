Дженоа обыграла Наполи в матче чемпионата Италии

Горан Пандев сделал дубль в первом тайме.

Генуэзская Дженоа обыграла со счетом 2:1 неаполитанский Наполи в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии.

Оба гола у хозяев забил северомакедонский форвард Горан Пандев, который оформил дубль уже на 26-й минуте. Первый гол Пандев забил с подачи Милана Баделя, а оформить дубль северомакедонцу помог Миха Зайц.

Наполи смог отыграть только один гол — за десять минут до конца матча отличился Маттео Политано.

Дженоа после этой победы поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице, а Наполи делит 5-7 место с римским Лацио и бергамской Аталантой.

Дженоа - Наполи - 2:1

Голы: Пандев, 11, Пандев, 26 - Политано, 79.

Дженоа: Перин - Кришито, Радованович, Гольданига - Чиборра, Зайц (Ровелла, 88), Стротман (Бехрами, 68), Бадель, Дзаппакоста - Пандев (Скамакка, 68), Дестро (Портанова, 79).

Наполи: Оспина - Мариу Руй, Манолас (Ррахмани, 68), Максимович, Ди Лоренцо - Демме (Бакайоко, 78), Элмаз, Зелиньски (Инсинье, 54) - Петанья (Осимхен, 54), Политано, Лосано.

Предупреждения: Бадель, Чиборра - Лосано, Мариу Руй.