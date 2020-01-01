Дженоа обыграла Наполи в матче чемпионата Италии
Генуэзская Дженоа обыграла со счетом 2:1 неаполитанский Наполи в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии.
Оба гола у хозяев забил северомакедонский форвард Горан Пандев, который оформил дубль уже на 26-й минуте. Первый гол Пандев забил с подачи Милана Баделя, а оформить дубль северомакедонцу помог Миха Зайц.
Наполи смог отыграть только один гол — за десять минут до конца матча отличился Маттео Политано.
Дженоа после этой победы поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице, а Наполи делит 5-7 место с римским Лацио и бергамской Аталантой.
Дженоа - Наполи - 2:1
Голы: Пандев, 11, Пандев, 26 - Политано, 79.
Дженоа: Перин - Кришито, Радованович, Гольданига - Чиборра, Зайц (Ровелла, 88), Стротман (Бехрами, 68), Бадель, Дзаппакоста - Пандев (Скамакка, 68), Дестро (Портанова, 79).
Наполи: Оспина - Мариу Руй, Манолас (Ррахмани, 68), Максимович, Ди Лоренцо - Демме (Бакайоко, 78), Элмаз, Зелиньски (Инсинье, 54) - Петанья (Осимхен, 54), Политано, Лосано.
Предупреждения: Бадель, Чиборра - Лосано, Мариу Руй.
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