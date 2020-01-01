Ювентус обыграл Рому в матче чемпионата Италии

Туринский клуб вышел на третье место в турнирной таблице.

Туринский Ювентус со счетом 2:0 обыграл римскую Рому в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте встречи. Криштиану Роналду точно пробил низом, приняв мяч от Альваро Мораты. Через десять мирут Рома едва не сравняла, но Брайан Кристанте из выгодной позиции пробил мимо ворот.

Опасные моменты в этом матче были редкими, однако в середине второго тайма Ювентус смог забить второй гол. В этом ему помог защитник Ромы Рожер Ибаньес, которы средал мяч в свои ворота, перехватывая прострел вышедшего на замену Деяна Кулусевски.

После этой победы Ювентус набрал 42 очка, опередил Рому и вышел на третье место.

Ювентус - Рома - 2:0

Голы: Роналду, 13, Ибаньес, 69 (в свои ворота).

Ювентус: Шченсны - Алекс Сандро (Де Лихт, 85), Бонуччи (Демирал, 85), Кьеллини, Данило - Маккенни (Куадрадо, 65), Артур, Рабьо, Кьеза (Бернардески, 82) - Роналду, Мората (Кулусевски, 65).

Рома: Лопес - Кумбулла, Рожер, Манчини - Спинаццола, Вильяр (Диавара, 62), Верету, Кристанте (К. Перес, 63), Мхитарян, Карсдорп (Б. Перес, 76) - Майораль (Джеко, 63).

Предупреждения: Артур, Роналду - Манчини, Кумбулла.