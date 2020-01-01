Ибрагимович избежит обвинений в расизме

Суд послушал аргументы шведа.

Форвард Милана Златан Ибрагимович объяснилсяв суде относительно своих высказываний в адрес Ромелу Лукаку в матче Кубка Италии против Интера (1:2).

Об этом сообщает Football Italia.

Как известно, шведский футболист в весьма грубой форме предложил бельгийцу попросить свою мать провести обряд вуду, после чего разгорелся расистский скандал.

Однако сторона Ибрагимовича заявила, что слова истца не были связаны с происхождением Лукаку. Они основывались на реальном эпизоде из карьеры форварда «Интера».

Дело в том, что тот в свое время отказался продлевать контракт с Эвертоном в связи с рекомендацией матери после обряда вуду, о чем сообщил один из работников клуба.

Источник отмечает, что данный аргумент суду показался убедительным, поэтому футболист избежит ответственности.

На следующей неделе Лукаку должен провести беседу с Итальянской федерацией футбола, но пока он ни разу не обвинял шведа в расизме, как и Интер.