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Торино совершил камбэк в матче чемпионата Италии против Аталанты

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Туринский клуб отыгрался, пропустив три гола.
Роландо Мандрагора против Руслана Малиновского
Роландо Мандрагора против Руслана Малиновского
Getty Images

Туринский Торино отыгрался после того, как пропустил три гола за 20 минут в гостевом матче чемпионата Италии против Аталанты.

Аталанта начала очень резво. На 15-й минуте Йосип Иличич открыл счет, получив пас на ход с центра поля от Мартена Де Рона. Через четыре минуты Луис Муриэль, получив пас от Руслана Малиновского, прострелил на Робина Госенса, чей удар вратарь Торино Сольваторе Сиригу парировать не смог. А на 21-й минуте сам Муриэль реализовал выход один на один.

Пропустив три гола, Торино не бросил играть. На 38-й минуте Госенс выбил мяч с линии ворот после удара Николы Мурру. И сразу же в ворота хозяев был назначен пенальти — Хосе Луис Паломино в своей штрафной снес Андреа Белотти. Последний сам пошел пробивать — вратарь Аталанты Пьерлуиджи Голлини парировал этот удар, но помешать форварду Торино добить мяч в ворота уже не мог.

А в компенсированное к первому тайму время Торино отыграл еще один гол — туринцы разыграли угловой и Глейсон Бремер удачно оказался перед пустым углом ворот Аталанты.

После перерыва Торино продолжил атаковать ворота Аталанты, дважды мог забивать. Однако третий мяч туринцы смогли забить с третьей попытки. Сработали замены, которые провел тренер гостей Давиде Никола — Симон Верди подал со штрафного, а Федерико Бонаццоли головой точно пробил в угол ворот.

Украинский полузащитник Аталанты Малиновский к тому времени уже покинул поле — на 78-й минуте его заменил Сем Ламмерс.

На пятой компенсированной минуте гости могли увезти из Бергамо победу. Верди снова подавал штрафной, но сначала попал в стенку, а потом пробил точно в Голлини.

Торино после этой ничьей остается на 17-м месте, опережая идущий в зоне вылета Кальяри на одно очко. А Аталанта с 37 очками делит 5-7 место с Наполи и римским Лацио. 

Аталанта - Торино - 3:3

Голы: Иличич, 14, Госенс, 19, Муриэль, 21 - Белотти, 42, Бремер, 45+1, Бонаццоли, 84.

Аталанта: Голлини - Паломино, Ромеро, Толои - Руджери (Джимшити, 46), Де Рон, Пессина (Пашалич, 85), Иличич (Миранчук, 59), Малиновский (Ламмерс, 78), Гозенс - Муриэль (Сапата, 58).

Торино: Сиригу - Бремер, Нкулу, Иццо - Мурру (Ансальди, 55), Ринкон (Гояк, 81), Лукич (Базелли, 55), Мандрагора, Синго (Верди, 72) - Белотти, Дзадза (Бонаццоли, 81).

Предупреждения: Паломино, Толои - Дзадза, Нкулу.

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Теги: Аталанта, Торино, Серия А
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