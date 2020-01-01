Аталанта отложила дебют Коваленко

Новичок не поможет команде в сегодняшнем матче.

В субботу в рамках чемпионата Италии Аталанта, в которую недавно перешел украинец Виктор Коваленко, сыграет против Торино.

Изначально экс-игрок Шахтера попал в общую заявку на этот матч, но теперь тренерский состав решил не выпускать хавбека на поле.

Таким образом, дебют Коваленко в бергамской команде пока откладывается.

Отметим, что еще один украинец, Руслан Малиновский, играющий за Аталанту, место в основном составе на этот поединок получил.