Аталанта отложила дебют Коваленко
Новичок не поможет команде в сегодняшнем матче.
В субботу в рамках чемпионата Италии Аталанта, в которую недавно перешел украинец Виктор Коваленко, сыграет против Торино.
Изначально экс-игрок Шахтера попал в общую заявку на этот матч, но теперь тренерский состав решил не выпускать хавбека на поле.
Таким образом, дебют Коваленко в бергамской команде пока откладывается.
Отметим, что еще один украинец, Руслан Малиновский, играющий за Аталанту, место в основном составе на этот поединок получил.
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