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Гасперини объяснил, почему не включил Коваленко в заявку на Лигу чемпионов

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Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему не включил Виктора Коваленко в заявку на Лигу чемпионов.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини объяснил свое решение не включать Виктора Коваленко, недавно присоединившегося к команде, в заявку на матчи Лиги чемпионов.

"Сегодня (5 февраля - ред.) Коваленко провел первую тренировку. Через 15 дней у нас матч с Реалом, а он только что прибыл.

Было бы неправильным включать его в список на ЛЧ, и исключать тех, кто до этого играл много матчей в сезоне", - цитирует Гасперини Calciomercato.

Напомним, что Коваленко перешел в Аталанту 1 февраля.

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Теги: Джан Пьеро Гасперини, футбол, Аталанта, Серия А, Лига чемпионов, Виктор Коваленко
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