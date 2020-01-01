Гасперини объяснил, почему не включил Коваленко в заявку на Лигу чемпионов

Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему не включил Виктора Коваленко в заявку на Лигу чемпионов.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини объяснил свое решение не включать Виктора Коваленко, недавно присоединившегося к команде, в заявку на матчи Лиги чемпионов.

"Сегодня (5 февраля - ред.) Коваленко провел первую тренировку. Через 15 дней у нас матч с Реалом, а он только что прибыл.

Было бы неправильным включать его в список на ЛЧ, и исключать тех, кто до этого играл много матчей в сезоне", - цитирует Гасперини Calciomercato.

Напомним, что Коваленко перешел в Аталанту 1 февраля.