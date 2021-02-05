В Аталанте рассказали подробности перехода Коваленко из Шахтера

Гендиректор итальянского клуба заявил, что украинец имел множество вариантов для продолжения карьеру.

Генеральный директор Аталанты Лука Перкасси прокомментировал трансфер украинского полузащитника Виктора Коваленко из Шахтера.

"У Коваленко были разные варианты, но он предпочел перейти в наш клуб. Необходимо дать ему время, чтобы освоиться в новом месте.

Он полностью воспринял наш проект: мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас. Мы должны продолжать подогревать этот интерес", – цитирует Перкасси Calcio Atalanta.

Ранее сообщалось, что Коваленко впервые попал в заявку Аталанты на матч Серии А.