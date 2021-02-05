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В Аталанте рассказали подробности перехода Коваленко из Шахтера

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Гендиректор итальянского клуба заявил, что украинец имел множество вариантов для продолжения карьеру.
Виктор Коваленко (по центру)
Виктор Коваленко (по центру)
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Генеральный директор Аталанты Лука Перкасси прокомментировал трансфер украинского полузащитника Виктора Коваленко из Шахтера.

"У Коваленко были разные варианты, но он предпочел перейти в наш клуб. Необходимо дать ему время, чтобы освоиться в новом месте.

Он полностью воспринял наш проект: мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас. Мы должны продолжать подогревать этот интерес", – цитирует Перкасси Calcio Atalanta.

Ранее сообщалось, что Коваленко впервые попал в заявку Аталанты на матч Серии А.

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Теги: Виктор Коваленко, футбол, Аталанта
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