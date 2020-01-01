Интер обыграл Фиорентину в матче чемпионата Италии

Миланцы забили по голу в каждом тайме.

Миланский Интер в гостях обыграл флорентийскую Фиорентину со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Интер открыл счет в середине первого тайма, создав перед этим два момента. На 32-й минуте Николо Барелла получил мяч после розыгрыша углового и точно пробил в дальний угол ворот Бартоломея Дронговского.

Вскоре после перерыва гости удвоили счет. На этот раз Ашраф Хакими по очереди выиграл борьбу у трех оппонентов и точным пасом нашел Ивана Перишича, который не промахнулся по пустым воротам.

Тут же Интер забил третий гол — Перишич попал в Дронговского, а Лукаку точно добил. Однако судья Федерико Ла Пенна отменил гол из-за оффсайда у хорватского полузащитника.

После этот Дронговски парировал еще несколько опасных ударов футболистов Интера и матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

После этой победы Интер вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата и опережает Милан на одно очко. Фиорентина остается на 12-м месте.

Фиорентина - Интер - 0:2

Голы: Барелла, 31, Перишич, 52.

Фиорентина: Дронговски - Венути (Малькюи, 73), Бираги (Баррека, 82), Игор Жулио, Песселья, Мартинес - Бонавентура, Амрабат, Эссерик (Пулгар, 74) - Валеро (Куаме, 46), Влахович (Кокорин, 74).

Интер: Ханданович - Бастони, Де Фрей, Шкриньяр - Перишич (Дармиан, 80), Барелла, Видаль (Гальярдини, 46), Брозович, Хакими - Санчес (Мартинес, 62), Лукаку (Пинамонти, 89).

Предупреждения: Мартинес, Амрабат, Пулгар - Перишич.