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Коваленко и Малиновский попали в заявку Аталанты на матч с Торино

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Для Виктора Коваленко это первое попадание в заявку итальянской команды на игру.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
twitter.com/Atalanta_BC

Украинские полузащитник Виктор Коваленко и Руслан Малиновский попали в заявку итальянской Аталанты на матч чемпионата Италии против Торино, сообщает официальный Twitter-канал бергамского клуба.

Для Коваленко это первое попадание в заявку на игру Аталанты, в которую он перешел в начале февраля из донецкого Шахтера.

Всего главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини на игру с Торино заявил 23 футболистов.

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Теги: Виктор Коваленко, Руслан Малиновский, Аталанта, Торино, Серия А
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