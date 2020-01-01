Коваленко и Малиновский попали в заявку Аталанты на матч с Торино
Для Виктора Коваленко это первое попадание в заявку итальянской команды на игру.
Украинские полузащитник Виктор Коваленко и Руслан Малиновский попали в заявку итальянской Аталанты на матч чемпионата Италии против Торино, сообщает официальный Twitter-канал бергамского клуба.
Для Коваленко это первое попадание в заявку на игру Аталанты, в которую он перешел в начале февраля из донецкого Шахтера.
Всего главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини на игру с Торино заявил 23 футболистов.
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