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Аталанта и Наполи сыграли вничью в полуфинале Кубка Италии

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Малиновский остался на скамейке запасных .
Андреа Петанья против Ремо Фройлера
Андреа Петанья против Ремо Фройлера
Getty Images

Бергамская Аталанта сыграла вничью с неаполитанским Наполи гостевой матч полуфинала Кубка Италии.

У обеих команд не получилось создать много голевых моментов, а в середине второго тайма за некорректные высказывания был удален один из тренеров Аталанты.

Украинский полузащитник Аталанты Роман Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.

Наполи - Аталанта - 0:0

Наполи: Оспина - Кулибали, Максимович, Манолас - Хюсай, Демме (Элмас, 67), Бакайоко, Ди Лоренцо - Лосано (Осимхен, 82), Политано (Петанья, 66), Инсинье (Зелиньски, 69).

Аталанта: Голлини - Джимшити, Ромеро, Толои - Гозенс, Де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 73), Меле - Сапата (Ламмерс, 80), Муриэль (Иличич, 73).  

Предупреждения: Кулибали - Ромеро

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Теги: Аталанта, Наполи, Кубок Италии
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