Наполи - Аталанта: видео онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Команды встретятся в первом матче 1/2 финала турнира.

Наполи - Аталанта Getty Images

В среду, 3 февраля, неаполитанский Наполи примет Аталанту из Бергамо в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Поединок пройдет в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Наполи - Аталанта:

Отметим, что в заявку Аталанты на этот матч попал украинец Руслан Малиновский, а вот новичок Виктор Коваленко оказался вне списка.

Ранее свой первый полуфинал провели Интер и Ювентус, и туринцы одержали победу со счетом 2:1.