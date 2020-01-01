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Наполи - Аталанта: видео онлайн-трансляция матча Кубка Италии

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Команды встретятся в первом матче 1/2 финала турнира.

Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта
Getty Images

В среду, 3 февраля, неаполитанский Наполи примет Аталанту из Бергамо в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Поединок пройдет в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Наполи - Аталанта:

Отметим, что в заявку Аталанты на этот матч попал украинец Руслан Малиновский, а вот новичок Виктор Коваленко оказался вне списка.

Ранее свой первый полуфинал провели Интер и Ювентус, и туринцы одержали победу со счетом 2:1.

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Теги: Аталанта, Наполи, футбол
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