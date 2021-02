Невероятная цифра: Буффон продолжает "ставить" рекорды в Ювентусе

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон принял участие в матче 1/2 финала Кубка Италии против Интера (2:1).

Этот поединок стал для опытного голкипера 1100-м в карьере. Буффон провел 679 матчей за Ювентус, 220 - за Парму, 176 - за сборную Италии и еще 25 - за ПСЖ.

1100 - Gianluigi #Buffon will play tonight his 1100th match among clubs and Italy. Infinity.#InterJuventus #CoppaItalia #InterJuve pic.twitter.com/fOHMcVCujj