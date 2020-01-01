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Интер - Ювентус 1:2 Видео голов и обзор матча Кубка Италии

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Победу туринцам принес дубль Криштиану Роналду.

Интер - Ювентус
Интер - Ювентус
Getty Images

Туринский Ювентус одержал победу над Интером (2:1) в полуфинальном матче Кубка Италии.

В составе победителей дважды отличился нападающий Криштиану Роналду. Единственный гол "нерадзурри" на счету форварда Лаутаро Мартинеса.

Ответная встреча состоится 9 февраля на арене Альянц в Турине.

Интер — Ювентус 1:2

Голы: Мартинес, 9 – Роналду, 25 (пен), 35.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Пинамонти, 86) — Дармиан, Барелла, Брозович (Сенси, 86), Видаль (Эриксен, 72), Янг (Перишич, 66) — Мартинес, Санчес. 

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Де Лигт, Демираль, Алекс Сандро – Бернардески (Данило, 70), Бентанкур (Артур, 77), Рабьо, Маккени (Кьеллини, 89) – Кулусевски (Кьеза, 89), Роналду (Мората, 77).

Предупреждения: Янг, 26, Видаль, 38, Санчес, 90+1 — Демираль, 14, Сандро, 32, Роналду, 45+1, Де Лигт, 47, Артур, 87.

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Теги: Ювентус, Интер, футбол, Серия А
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