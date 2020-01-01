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Ювентус обыграл Интер в полуфинале Кубка Италии

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На гол Мартинеса туринцы ответили дублем Роналду.
Джандлуиджи Буффон и Николо Барелла
Джандлуиджи Буффон и Николо Барелла
Getty Images

Туринский Ювентус обыграл миланский Интер со счетом 2:1 в гостевом матче полуфинала Кубка Италии.

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте матча. Интер разыграл контратаку, в которой Николо Барелла нашел пасом Даутаро Мартинеса, а аргентинец пробил под рукой вратаря Ювентйса Джанлуиджи Буффона.

На 14-й минуте Ювентус мог остаться в меньшинстве после грубого подката сзади в исполнении Мериха Демирала. Однако судья Джампаоло Кальвереде показал турку только желтую карточку.

Через семь минут Хуан Куадрадо упал в штрафной Интера в борьбе с Эшли Янгом и Криштиану Роналду реализовал пенальти. А за 10 минут до конца первого тайма Роналду оформил дубль, забив первым касанием после удачного отбора мяча.

Во втором тайме Интер несколько раз мог сравнивать, однако отлично отработал опытнейший Буффон и матч закончился со счетом 2:1 в пользу Ювентуса.

Ответный матч полуфинала Кубка Италии между Ювентусом и Интером пройдет в Турине 9 февраля.

Интер - Ювентус - 1:2

Голы: Мартинес, 9 - Роналду, 26, Роналду, 35.

Интер: Ханданович - Бастони (Пинамонти, 85), Де Фрей, Шкриньяр - Янг (Перишич, 66), Барелла, Видаль (Эриксен, 73), Брозович (Сенси, 85), Дармиан - Санчес, Мартинес.

Ювентус: Буффон - Алекс Сандро, Демирал, Де Лихт, Куадрадо - Бернардески (Данило, 69), Бентанкур (Артур, 76), Рабьо, Маккенни (Кьеллини, 90) - Роналду (Мората, 77), Кулусевски (Кьеза, 90).

Предупреждения: Янг, Видаль, Санчес - Демирал, Алекс Сандро, Роналду, Де Лихт, Артур, Мората.

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Теги: Кубок Италии, Интер, Ювентус, полуфинал
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