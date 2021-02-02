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Бенитес может стать новым главным тренером Наполи

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Де Лаурентис готов прекратить сотрудничество с Гаттузо.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Getty Images

Испанец Рафаэль Бенитес может стать главным тренером итальянского клуба Наполи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, президент Наполи Аурелио Де Лаурентис после конфликла с Дженнаро Гаттузо собирается летом уволить главного тренера команды.

Одним из претендентов на замену Гаттузо называют испанского тренера Рафаэля Бенитеса, который недавно расторг контракт с китайским клубом Далянь Профешенл.

Также потенциальными главными тренерами Наполи источник называет тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби и хорватского специалиста Ивана Юрича, который сейчас работает в клубе Верона.

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Теги: Наполи, Рафаэль Бенитес, Дженнаро Гаттузо
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