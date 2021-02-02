Бенитес может стать новым главным тренером Наполи

Де Лаурентис готов прекратить сотрудничество с Гаттузо.

Испанец Рафаэль Бенитес может стать главным тренером итальянского клуба Наполи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, президент Наполи Аурелио Де Лаурентис после конфликла с Дженнаро Гаттузо собирается летом уволить главного тренера команды.

Одним из претендентов на замену Гаттузо называют испанского тренера Рафаэля Бенитеса, который недавно расторг контракт с китайским клубом Далянь Профешенл.

Также потенциальными главными тренерами Наполи источник называет тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби и хорватского специалиста Ивана Юрича, который сейчас работает в клубе Верона.