Гасперини встретится с Коваленко в ближайшие дни
Тренер Аталанты подтвердил прибытие украинского новичка в расположение команды.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил прибытие полузащитника Виктора Коваленко в расположение итальянской команды.
«Коваленко прибыл и мы встретимся с ним в ближайшие дни», - сообщил Гасперини в интервью Tuttomercatoweb.
Напоминаем, что украинский полузащитник Виктор Коваленко заключил с Аталантой контракт на четыре года с опцией продления на год.
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