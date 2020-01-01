Гасперини встретится с Коваленко в ближайшие дни

Тренер Аталанты подтвердил прибытие украинского новичка в расположение команды.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил прибытие полузащитника Виктора Коваленко в расположение итальянской команды.

«Коваленко прибыл и мы встретимся с ним в ближайшие дни», - сообщил Гасперини в интервью Tuttomercatoweb.

Напоминаем, что украинский полузащитник Виктор Коваленко заключил с Аталантой контракт на четыре года с опцией продления на год.