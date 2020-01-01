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Гасперини встретится с Коваленко в ближайшие дни

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Тренер Аталанты подтвердил прибытие украинского новичка в расположение команды.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил прибытие полузащитника Виктора Коваленко в расположение итальянской команды.

«Коваленко прибыл и мы встретимся с ним в ближайшие дни», - сообщил Гасперини в интервью Tuttomercatoweb.

Напоминаем, что украинский полузащитник Виктор Коваленко заключил с Аталантой контракт на четыре года с опцией продления на год.

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Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Виктор Коваленко
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