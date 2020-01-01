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Вацко: Коваленко не является самым высокооплачиваемым игроком Аталанты

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Футболист не будет зарабатывать больше лидеров команды.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Getty Images

Украинский комментатор Виктор Вацко опроверг заявления СМИ о самой высокой зарплате Виктора Коваленко в Аталанте.

Об этом он заявил в эфире “Вмикай підігрів“.

“Была информация, что у Коваленко самая высокая зарплата в Аталанте. Говорили, что его зарплата выше, чем у лидеров – Сапаты и Иличича.

К счастью для будущего Коваленко, эта информация не отвечает действительности. Он не является самым  высокооплачиваемым игроком Аталанты“, - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко будет получать в новом клубе 2 миллиона евро чистыми.

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Теги: Виктор Вацко, Виктор Коваленко, Аталанта
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