Вацко: Коваленко не является самым высокооплачиваемым игроком Аталанты

Футболист не будет зарабатывать больше лидеров команды.

Украинский комментатор Виктор Вацко опроверг заявления СМИ о самой высокой зарплате Виктора Коваленко в Аталанте.

Об этом он заявил в эфире “Вмикай підігрів“.

“Была информация, что у Коваленко самая высокая зарплата в Аталанте. Говорили, что его зарплата выше, чем у лидеров – Сапаты и Иличича.

К счастью для будущего Коваленко, эта информация не отвечает действительности. Он не является самым высокооплачиваемым игроком Аталанты“, - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко будет получать в новом клубе 2 миллиона евро чистыми.