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Коваленко заключил контракт с Аталантой по схеме "4+1"

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Появились новые детали контракта украинца с итальянским клубом.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
ФК Аталанта

Агент Виктора Коваленко Вадим Шаблий рассказал, что контракт 24-летнего украинца с итальянским клубом рассчитан на 4 года и включает опцию продления еще на 1.

Об этом он заявил в интервью “Вмикай Підігрів“.

На вопрос, есть ли в контракте пункт о проценте Шахтеру от последующего трансфера своего воспитанника, Шаблий не дал ответа.

Кроме того, агент отметил, что информация о якобы вероятной аренде Коваленко Дженоа неправдивая, потому что такой вопрос на переговорах даже не поднимался.

Напомним, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рад переходу в его команду Виктора Коваленко.

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