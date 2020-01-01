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Малиновский: Когда с тобой соотечественник – это классно

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Спортсмен рассказал, что думает о трансфере Коваленко.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рад переходу в его команду Виктора Коваленко.

Об этом он заявил в интервью "Вмикай Підігрів".

"Конкуренция всегда полезна. То, что Витя приехал – это классно. Можно сравнить с переходами Безуса и Пластуна в Гент Яремчука. Когда с тобой соотечественник – это классно.

Встретили его хорошо. В Бергамо сейчас желтая зона, это означает, что наконец-то открыли рестораны. Так что после тренировки мы сходили пообедать. Точнее, у меня была тренировка, а они заканчивали свои дела с клубом. Показал ему немного Бергамо, а теперь жду на тренировке.

Вижу по нему, что для него это большой шаг. Он всю свою карьеру провел в Шахтере, а теперь получил новый вызов. Вижу в нем энтузиазм. Он очень мотивирован и хочет доказать, что не просто так сюда попал. Город ему понравился. Возле моей квартиры есть кафе, его владелец узнал Виктора и сфотографировался с ним. Вечером гуляли по городу. Ему еще нужно закрыть бумажные дела, а потом жду его на тренировке.

До оформления трансфера в клубе спрашивали о Коваленко, тот же спортивный директор. Спрашивали мелкие детали: какой у него характер, как он в жизни и быту, какой человек", - рассказал он.

Также спортсмен добавил, что его новый сокомандник получит время на привыкание.

"Здесь тяжело, поэтому всем футболистам дают время на адаптацию. Сейчас для него главное – выучить язык, хотя он уже и так знает несколько фраз. В клубе этим довольны, что он не стеснительный. Стеснительный – не всегда хорошо, нужно общаться и адаптироваться. А потом нужно втянуться в тренировочный процесс и понять требования тренерского штаба и структуру игры.

Тяжело сказать, предусматривает ли видение футбола Гасперини одновременное нахождение на поле меня и Коваленко. Посмотрим. Витя может сыграть и опорного, и под нападающим. Вполне возможно, что мы сможем сыграть вместе. Для начала ему нужно потренироваться, влиться в коллектив, почувствовать команду, партнеров, взаимодействия, а потом уже будет легче", – добавил Малиновский.

Напомним, Виктор Коваленко спортсмен будет выступать за итальянский клуб под 20-м номером.

Перед отъездом в Италию Виктор Коваленко, находясь на сборах с донецкой командой в Турции, попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом.

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Теги: Аталанта, Виктор Коваленко, Руслан Малиновский
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