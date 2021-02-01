Коваленко - самый высокооплачиваемый игрок Аталанты

Украинский полузащитник получил солидный контракт.

Новичок Аталанты Виктор Коваленко будет получать в новом клубе 2 миллиона евро чистыми.

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Это рекордный оклад для клуба. Такая же зарплата была у нападающего Алехандро Гомеса, который накануне перешел в Севилью. На 200 тысяч меньше получают Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата.

Отметим, что Аталанта выкупила Коваленко у Шахтера за 700 тысяч евро за несколько месяцев до завершения контракта.

Контракт спортсмена с бергамасками рассчитан на 4,5 года.

Как сообщалось ранее, Виктор Коваленко уже выбрал себе игровой номер и прилетел в Бергамо, где его встретил украинец Руслан Малиновский.