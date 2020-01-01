Малиновский встретил Коваленко в Бергамо

Футболист тепло принял новичка.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поприветствовал новоиспеченного одноклубника Виктора Коваленко.

Соответсвующий снимок спортсмен обнародовал в своем Instagram.

“Добро пожаловать в Бергамо“, - написал он.

Напомним, Виктор Коваленко спортсмен будет выступать за итальянский клуб под 20-м номером.

Перед отъездом в Италию Виктор Коваленко, находясь на сборах с донецкой командой в Турции, попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом.