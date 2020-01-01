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Малиновский встретил Коваленко в Бергамо

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Футболист тепло принял новичка.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поприветствовал новоиспеченного одноклубника Виктора Коваленко.

Соответсвующий снимок спортсмен обнародовал в своем Instagram.

“Добро пожаловать в Бергамо“, - написал он.

Напомним, Виктор Коваленко спортсмен будет выступать за итальянский клуб под 20-м номером.

Перед отъездом в Италию Виктор Коваленко, находясь на сборах с донецкой командой в Турции, попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом.

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Теги: Виктор Коваленко, Руслан Малиновский, Аталанта, Серия А
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