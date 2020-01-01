Малиновский встретил Коваленко в Бергамо
Футболист тепло принял новичка.
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поприветствовал новоиспеченного одноклубника Виктора Коваленко.
Соответсвующий снимок спортсмен обнародовал в своем Instagram.
“Добро пожаловать в Бергамо“, - написал он.
Напомним, Виктор Коваленко спортсмен будет выступать за итальянский клуб под 20-м номером.
Перед отъездом в Италию Виктор Коваленко, находясь на сборах с донецкой командой в Турции, попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом.
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