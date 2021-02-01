Коваленко получил игровой номер в Аталанте
Полузащитник будет играть под 20-м номером.
Украинскому футболисту Виктору Коваленко, который официально стал игроком итальянской Аталанты, выдали игровой номер.
24-летний спортсмен будет выступать за итальянский клуб под 20-м номером.
Об этом сообщает пресс-служба Аталанты.
Salutate il nostro nuovo numero...— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2021
Say “Hi!” to our new number... 🥁
⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo pic.twitter.com/UigzvzdrUl
"Всем привет. Это Виктор Коваленко. Аталанта, вперед", – сказал Коваленко.
Отметим, что под этим же номером он играл в донецком Шахтере.
Напомним, что перед отъездом в Италию Виктор Коваленко, находясь на сборах с донецкой командой в Турции, попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом.
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