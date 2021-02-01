Коваленко получил игровой номер в Аталанте

Полузащитник будет играть под 20-м номером.

Украинскому футболисту Виктору Коваленко, который официально стал игроком итальянской Аталанты, выдали игровой номер.

24-летний спортсмен будет выступать за итальянский клуб под 20-м номером.

Об этом сообщает пресс-служба Аталанты.

"Всем привет. Это Виктор Коваленко. Аталанта, вперед", – сказал Коваленко.

Отметим, что под этим же номером он играл в донецком Шахтере.

Напомним, что перед отъездом в Италию Виктор Коваленко, находясь на сборах с донецкой командой в Турции, попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом.