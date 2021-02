Коваленко получил игровой номер в Аталанте

Украинскому футболисту Виктору Коваленко, который официально стал игроком итальянской Аталанты, выдали игровой номер.

24-летний спортсмен будет выступать за итальянский клуб под 20-м номером.

Об этом сообщает пресс-служба Аталанты.

Salutate il nostro nuovo numero...

Say “Hi!” to our new number... 🥁

⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo