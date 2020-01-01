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Официально: Коваленко - игрок Аталанты

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Футболист сборной Украины перебрался в Италию.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
ФК Шахтер

Украинский полузащитник Виктор Коваленко официально стал игроком итальянской Аталанты. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

По данным СМИ, контракт Коваленко с бергамасками рассчитан на 4,5 года, до лета 2025 года.

Аталанта заплатила Шахтеру за украинца 700 тысяч евро компенсации. У Коваленко летом заканчивался контракт, поэтому он мог бы перейти в Аталанту бесплатно, но стороны договорились о трансфере сейчас.

В текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро. 

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Теги: Виктор Коваленко, Аталанта, Шахтер Донецк, футбол
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Источник: shakhtar.com

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