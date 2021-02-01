Коваленко подписал контракт с Аталантой - Transfermarkt

Полузащитник сборной Украины завершил свой переход в итальянский клуб.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко официально стал игроком итальянской Аталанты. Об этом сообщает Transfermarkt.

По данным СМИ, контракт Коваленко с бергамасками рассчитан на 4,5 года, до лета 2025 года.

Аталанта заплатила Шахтеру за украинца 700 тысяч евро компенсации - у игрока летом заканчивался контракт, поэтому он мог бы перейти в Аталанту бесплатно, но стороны договорились о трансфере сейчас.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.